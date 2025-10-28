Мир
Израиль уведомил США о нанесении удара по сектору Газа

AP: Израиль уведомил США о планах нанести удары по сектору Газа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Израиль уведомил США о планах нанести удары по сектору Газа во вторник, 28 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Associated Press (AP) со ссылкой на двух американских чиновников.

«Израиль уведомил США перед тем, как осуществить удары (по сектору Газа - ред.) во вторник», — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля нанесла точечный удар по сектору Газа, чтобы устранить риск террористической угрозы.

До этого президент США Дональд Трамп в интервью Time анонсировал свой визит в Газу и поставил ультиматум Израилю, предупредив о последствиях возможной аннексии Западного берега реки Иордан.

