NYT: Кастинговое агентство Зеленского Fire Point стало подрядчиком ВСУ

Кастинговое агентство президента Украины Владимира Зеленского FIre Point после февраля 2022 года стало одним из крупнейших подрядчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет американская газета The New York Times (NYT).

До февраля 2022 года, пишет издание, Fire Point являлось кастинговым агентством для кино- и телепроизводства. Зеленский же работал в нем до своего избрания президентом Украины, то есть до 2019 года.

NYT пишет, что Fire Point занималось подбором локации для романтической комедии «Восемь лучших свиданий», где главную роль исполнил Владимир Зеленский, а также экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева и Владимир Епифанцев.

Сейчас же Fire Point является одним из крупнейших подрядчиков украинской армии с годовым подрядом на сумму 1 миллиард долларов.

«Примерно на 30 секретных объектах на Украине Fire Point производит дальнобойные взрывающиеся беспилотники, используя дешевые материалы, такие как пенополистирол, фанера, пластик и разновидность углеродного волокна, предназначенного для гоночных велосипедов», — говорится в материале.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что около 60 процентов вооружения, используемого ВСУ, произведено Украиной. Он также объявил о начале строительства оружейного завода в Дании.