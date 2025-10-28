Песков высказался о создании альянса Венгрии, Словакии и Чехии против Украины

В Европейском союзе (ЕС) есть страны, преследующие цели собственных граждан. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном создании альянса Венгрии, Словакии и Чехии, скептически настроенного по отношению к Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Но есть все-таки группа стран [в ЕС], которые преследуют цель защиты своих собственных национальных интересов, интересов своих народов», — оценил представитель Кремля возможность создания подобного альянса.

Ранее советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан сообщил, что Будапешт хочет создать в Евросоюзе альянс, который будет скептически настроен к Украине. По его словам, венгерский премьер стремится объединиться с избранным премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и премьером Словакии Робертом Фицо.

Кроме того, Виктор Орбан заявил, что ЕС исчерпал все свои силы и средства, и сейчас совершенно неясно, кто будет финансировать «то, что останется от Украины» после конфликта с Россией.