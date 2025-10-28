Из жизни
06:00, 28 октября 2025Из жизни

Крокодил попытался утащить ловившего рыбу мальчика

В Австралии крокодил напал на мальчика и попытался его утащить
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Cameron Spencer / Getty Images

В Австралии крокодил напал на 14-летнего подростка. Об этом сообщает ABC News.

Инцидент произошел на пляже в районе Кэрнса. Мальчик остался жив, но получил травмы ноги и живота. Первую помощь оказали местные жители и медсестры, жившие в гостинице неподалеку. Затем пострадавшего на вертолете доставили в больницу. Его состояние стабильно.

Перед нападением подросток ловил рыбу. Он зашел в воду, так что вода поднялась выше колена. Именно в этот момент к нему подплыл крокодил и попытался его утащить.

В октябре у крокодилов в Австралии начался брачный сезон. В этот период они особенно агрессивны.

Ранее сообщалось, что в Шри-Ланке крокодил откусил пенис двоеженцу, который много лет скрывался от уголовного преследования. Адвокат призвал освободить мужчину, аргументируя это тем, что «ни первый брак, ни второй уже не имеют для него смысла».

