Курс доллара вырос после резкого падения

Официальный курс доллара вырос до 79,82 рубля

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 29 октября, вырос после резкого падения, произошедшего накануне. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте ЦБ.

28 октября американская валюта подешевела почти на два рубля, сегодня же, наоборот, укрепилась на 1,05 процента, прибавив до 79,82 рубля. Евро, также переживший падение в начале недели, вырос с 92,02 до 92,94 рубля.

В Т-Инвестициях ожидают, что ситуация с анонсированной продажей зарубежных активов российских нефтяников, связанной с санкциями США, может отразиться в том числе на курсе рубля, который способен снова укрепиться за счет дополнительного притока валюты.

Как отмечал ранее глава ВТБ Алексей Костин, значимость курса доллара для россиян сейчас снижается, хотя «еще недавно» его «знала любая бабушка». В свою очередь в Сбере допускают, что доллар укрепится к концу года примерно до 90 рублей.