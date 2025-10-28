Из жизни
13:38, 28 октября 2025Из жизни

Леопард притаился в доме и напал на людей

В Индии леопард напал на двоих рабочих в доме
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В Индии леопард спрятался в доме и вызвал панику среди местных жителей. Об этом сообщает The Mirror.

Инцидент произошел в деревне Палаквах, штат Химачал-Прадеш. Дикий леопард вышел из леса и притаился на веранде жилого дома. Он укрылся за велосипедом и лестницей и некоторое время оставался незамеченным. Хищник впоследствии набросился на двух рабочих, которые заходили в дом. Один получил травму ноги, другому зверь повредил ухо. После этого леопард спрятался в помещении.

Мужчин госпитализировали. Оперативно прибывшие на место происшествия специалисты лесного департамента провели сложную операцию. Они выманили леопарда к окну и выстрелили в него дротиком с транквилизатором. Инцидент завершился благополучно — спящего леопарда увезли для медицинского осмотра и последующего возвращения в естественную среду обитания.

Ранее сообщалось, что за три недели волки растерзали шесть человек в округе Бахрайч, также расположенного в Уттар-Прадеше. Кроме того, около 20 человек получили ранения. Подобного не было даже в 2024 году, когда в тех местах орудовала другая волчья стая.

.
