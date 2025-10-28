Малкин обошел Овечкина и установил рекорд НХЛ

Хоккеист Малкин обошел Овечкина по очкам среди игроков старше 39 лет в НХЛ

Российский нападающий Евгений Малкин установил рекорд XXI века по числу очков в первых 10 матчах сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди игроков в возрасте 39 лет и старше. Статистика игрока доступна на сайте лиги.

Во встрече регулярного чемпионата против «Сент-Луис Блюс», завершившейся со счетом 6:3 в пользу «Питтсбурга», Малкин забросил шайбу и сделал результативную передачу, доведя свой показатель до 16 очков (три гола и 13 передач) при десяти сыгранных матчах.

Таким образом, Малкин стал первым хоккеистом XXI века, который сумел превзойти капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по этому показателю. До этого рекорд принадлежал Овечкину, набравшему 13 баллов (6+7) за стартовые десять матчей прошлого сезона.

Малкин трижды выигрывал Кубок Стэнли с «Питтсбург Пингвинс». Овечкин один раз выигрывал Кубок Стэнли вместе с «Кэпиталс». В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.