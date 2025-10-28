Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
09:49, 28 октября 2025Спорт

Малкин обошел Овечкина и установил рекорд НХЛ

Хоккеист Малкин обошел Овечкина по очкам среди игроков старше 39 лет в НХЛ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Jared C. Tilton / Getty Images

Российский нападающий Евгений Малкин установил рекорд XXI века по числу очков в первых 10 матчах сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) среди игроков в возрасте 39 лет и старше. Статистика игрока доступна на сайте лиги.

Во встрече регулярного чемпионата против «Сент-Луис Блюс», завершившейся со счетом 6:3 в пользу «Питтсбурга», Малкин забросил шайбу и сделал результативную передачу, доведя свой показатель до 16 очков (три гола и 13 передач) при десяти сыгранных матчах.

Таким образом, Малкин стал первым хоккеистом XXI века, который сумел превзойти капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина по этому показателю. До этого рекорд принадлежал Овечкину, набравшему 13 баллов (6+7) за стартовые десять матчей прошлого сезона.

Малкин трижды выигрывал Кубок Стэнли с «Питтсбург Пингвинс». Овечкин один раз выигрывал Кубок Стэнли вместе с «Кэпиталс». В прошедшем сезоне форвард установил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, превзойдя достижение канадца Уэйна Гретцки.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он умолял меня». Бывший генсек НАТО рассказал, как отказал Зеленскому в поддержке в 2022 году. Почему это произошло?

    Россияне бросились скупать один вид жилья

    Известная актриса показала без фильтров фигуру в бра-топе после похудения

    Юный россиянин готовил терракт против высокопоставленного сотрудника МВД

    Малкин обошел Овечкина и установил рекорд НХЛ

    Меркель уличили в отчитывании Мерца по одному поводу

    Девять самолетов изменили маршрут из-за беспилотника в аэропорту Европы

    Набиуллина пообещала снижать ключевую ставку весь год

    Расправившийся с 15 женщинами «кубанский Чикатило» подцепил опасную инфекцию

    Раскрыт простой способ улучшить самочувствие и уменьшить тревожность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости