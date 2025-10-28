Из жизни
19:15, 28 октября 2025Из жизни

Мужчина прожил со свиной почкой девять месяцев и побил рекорд

В США мужчина прожил девять месяцев с модифицированной свиной почкой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: gpointstudio / Freepik

В США у пациента извлекли генетически модифицированную свиную почку через девять месяцев после пересадки. Об этом сообщает The New York Times.

67-летний Тим Эндрюс установил новый мировой рекорд, прожив со свиной почкой 271 день, что почти вдвое превысило предыдущее достижение в 130 дней. Хирурги Массачусетской больницы удалили орган из-за снижения функции, после чего пациент возобновил регулярный диализ. Эндрюс остается в листе ожидания на трансплантацию человеческой почки.

Медики отметили, что мужчина «установил новую планку в ксенотрансплантации», получив животный орган с отредактированным геномом, в который было внесено 69 изменений, включая отключение потенциально опасных вирусов и повышение совместимости с человеческим организмом. Это уже четвертая подобная операция в США, где более 90 тысяч человек ожидают пересадки почек. Больница планирует провести следующую трансплантацию свиной почки еще одному пациенту до конца года.

Ранее сообщалось, что в США жительница штата Техас пожертвовала почку подруге. С будущей спасительницей женщина познакомилась в фан-клубе Гарри Поттера.

