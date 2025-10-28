Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:46, 28 октября 2025Путешествия

На популярном курорте Европы после купания не выжил мальчик и пропал мужчина

The Times of Malta: На Мальте после купания не выжил мальчик и пропал мужчина
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Chen Wenxian / Globallookpress.com

На Мальте после купания не выжил 11-летний мальчик и пропал мужчина. Об этом пишет The Times of Malta.

Тонущего ребенка достали из воды 26 октября. Район, в котором его обнаружили, не уточняется. Ему оказали первую помощь на месте, но спасти его не удалось. В тот же день в районе залива Рамла на популярном пляже курорта Европы пропал 37-летний британский турист. Его поиски ведутся уже третий день.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

Сообщается, что метеорологическое управление Мальты 27 октября выпустило предупреждение о сильном северо-западном ветре, который обрушился на побережье острова. Туристам и местным жителям рекомендовали не купаться в море.

Ранее немецкий турист поехал с семьей на отдых на принадлежащий Франции остров Корсика и не выжил. Из-за внезапного подъема воды в реке европейца унесло течением на глазах у жены и детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сталкивались с этим 60 лет». Как Британия готовится к отправке войск на Украину и с какими проблемами столкнулся Лондон?

    Букмекеров заставят предупреждать о вреде азартных игр

    Выявлен неочевидный фактор риска распространенного вида рака

    Спасатели попали в снежный плен при попытке помочь застрявшим на вулкане в России туристам

    Осыпавшая партнера деньгами женщина прочитала его дневник и пришла в ужас

    Зеленский назвал желаемый срок начала экспорта украинского оружия

    Игрок клуба КХЛ признался в употреблении наркотиков

    Советник Набиуллиной объяснил влияние импортозамещения на курс рубля

    Грабители в балаклавах напали на семью россиянина в частном доме

    Невзоров обвинил Собчак в пропаганде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости