На популярном курорте Европы после купания не выжил мальчик и пропал мужчина

The Times of Malta: На Мальте после купания не выжил мальчик и пропал мужчина

На Мальте после купания не выжил 11-летний мальчик и пропал мужчина. Об этом пишет The Times of Malta.

Тонущего ребенка достали из воды 26 октября. Район, в котором его обнаружили, не уточняется. Ему оказали первую помощь на месте, но спасти его не удалось. В тот же день в районе залива Рамла на популярном пляже курорта Европы пропал 37-летний британский турист. Его поиски ведутся уже третий день.

Сообщается, что метеорологическое управление Мальты 27 октября выпустило предупреждение о сильном северо-западном ветре, который обрушился на побережье острова. Туристам и местным жителям рекомендовали не купаться в море.

Ранее немецкий турист поехал с семьей на отдых на принадлежащий Франции остров Корсика и не выжил. Из-за внезапного подъема воды в реке европейца унесло течением на глазах у жены и детей.