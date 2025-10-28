Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:10, 28 октября 2025Россия

На Сахалине рассказали о сроках восстановления теплоснабжения

Теплоснабжение Южно-Сахалинска восстановят после полной подачи электроэнергии
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Spiridonov / Business Online Global Look Press

Теплоснабжение Южно-Сахалинска планируют восстановить после полной подачи электроэнергии. Об этом рассказали представители правительства Сахалина, передает ТАСС.

Рассуждая о сроках, в правительстве отметили, что поэтапный процесс запуска всей системы займет до 12 часов.

В правительстве уточнили, что котельные, которые поставляют теплоноситель в районы региона, уже работают от резервных источников. По мере возобновления энергоснабжения они снова начнут работать в штатном режиме.

До этого сообщалось, что на Сахалине восстановили электроснабжение.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко объявил, что утром на юге региона произошло аварийное отключение электроэнергии в ряде районов.

Глава региона пояснил, что к нештатной ситуации привел обрыв грозотросса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске «Центральную» и «Южно-Сахалинскую».

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС придумали новую схему с российскими замороженными активами

    Страна ЕС захотела создать альянс скептиков по Украине

    Российскому ребенку оторвало половину пальца на детской площадке

    Рубио назвал нечестным отказ главы МИД Японии перевести его слова

    Семь землетрясений обрушились на российский регион

    Венесуэла расторгнет газовые соглашения с Тринидадом и Тобаго из-за США

    На Сахалине рассказали о сроках восстановления теплоснабжения

    Медбрат изнасиловал юношу в больничном туалете

    В российском регионе в ДТП с автобусом пострадали десять человек

    Маск потребовал выплату в триллион долларов и пригрозил уйти из Tesla

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости