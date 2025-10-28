На Сахалине рассказали о сроках восстановления теплоснабжения

Теплоснабжение Южно-Сахалинска восстановят после полной подачи электроэнергии

Теплоснабжение Южно-Сахалинска планируют восстановить после полной подачи электроэнергии. Об этом рассказали представители правительства Сахалина, передает ТАСС.

Рассуждая о сроках, в правительстве отметили, что поэтапный процесс запуска всей системы займет до 12 часов.

В правительстве уточнили, что котельные, которые поставляют теплоноситель в районы региона, уже работают от резервных источников. По мере возобновления энергоснабжения они снова начнут работать в штатном режиме.

До этого сообщалось, что на Сахалине восстановили электроснабжение.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко объявил, что утром на юге региона произошло аварийное отключение электроэнергии в ряде районов.

Глава региона пояснил, что к нештатной ситуации привел обрыв грозотросса на линии электропередачи, соединяющей две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске «Центральную» и «Южно-Сахалинскую».