В России назвали число получающих пенсию самозанятых

Замминистра труда Пудов: Почти миллион самозанятых получают в России пенсию

Почти миллион, а именно более 923 тысяч самозанятых, в настоящее время уже получают в РФ пенсию. Об этом в Совете Федерации рассказал статс-секретарь — заместитель министра труда и социальной защиты России Андрей Пудов, которого цитирует РИА Новости.

По словам чиновника, в основном эти россияне являются пенсионерами по старости, но есть среди них и те, кому выплату назначили в связи с инвалидностью или в связи с потерей кормильца. Всего, согласно данным, которые привел Пудов, в качестве самозанятых сейчас оформлены 14 миллионов человек.

Ранее на фоне слухов о досрочном прекращении эксперимента с самозанятостью глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что плановое сохранение до 2028 года этого налогового режима является принципиальной позицией российского кабмина. О продолжении действия режима самозанятости говорил и премьер-министр Михаил Мишустин. В правительстве при этом указывали на необходимость закрывать лазейки в регулировании рынка труда, чтобы не возникало подмены трудовых отношений, когда юридическое лицо привлекает к работе самозанятых, снижая таким образом налоговые отчисления на социальное страхование.

