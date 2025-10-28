Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
09:28, 28 октября 2025Забота о себе

Названо нормальное количество испускания газов в сутки

Диетолог Лиминг: Отказ от клетчатки может усилить метеоризм
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: shisu_ka / Shutterstock / Fotodom

Метеоризм — это нормальная часть работы кишечника, но иногда он может быть признаком заболеваний, считает диетолог Эмили Лиминг. О том, как отличить опасные причины появления газов от безобидных, она рассказала изданию Daily Mail.

Лиминг указала, что в норме газы выходят 15-20 раз в сутки. Более сильный метеоризм, по ее словам, может появляться в пожилом возрасте или после употребления богатых клетчаткой продуктов — брокколи, фасоли, чечевицы, пшеницы, чеснока, лука, яблок и некоторых фруктовых соков. При этом диетолог предупредила, что отказ от клетчатки не остановит выделение газов, а, наоборот, усилит его.

Кроме того, Лиминг отметила, что повышенное газообразование может быть вызвано приемом некоторых лекарств, непереносимостью лактозы или синдромом раздраженного кишечника. Самой опасной причиной газообразования эксперт назвала рак кишечника. Она уточнила, обычно при этом диагнозе одновременно появляются и другие симптомы, такие как боль в животе, вздутие, запор или диарея, необъяснимая потеря веса, а также кровь в стуле.

Материалы по теме:
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу? Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
Почему вегетарианство не всегда приносит пользу?Как сохранить здоровье без мяса и в чем плюсы и минусы такой диеты
11 сентября 2022
Питьевая диета: меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
Питьевая диета:меню на 7 дней, особенности питьевой диеты
3 сентября 2022
Кетодиета: полное руководство для начинающих. Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
Кетодиета: полное руководство для начинающих.Что нужно знать, прежде чем пробовать кетогенную диету? Советы диетологов
12 августа 2022

Специалист призвала при появлении тревожных симптомов не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, который назначит обследование, а затем и правильное лечение.

Ранее диетолог Эмма Дербишир рассказала о не связанных с питанием причинах метеоризма. По ее словам, повышенное газообразование может возникать из-за стресса, задержки жидкости или в результате хронических запоров.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он умолял меня». Бывший генсек НАТО рассказал, как отказал Зеленскому в поддержке в 2022 году. Почему это произошло?

    Россияне бросились скупать один вид жилья

    Известная актриса показала без фильтров фигуру в бра-топе после похудения

    Юный россиянин готовил терракт против высокопоставленного сотрудника МВД

    Малкин обошел Овечкина и установил рекорд НХЛ

    Меркель уличили в отчитывании Мерца по одному поводу

    Девять самолетов изменили маршрут из-за беспилотника в аэропорту Европы

    Набиуллина пообещала снижать ключевую ставку весь год

    Расправившийся с 15 женщинами «кубанский Чикатило» подцепил опасную инфекцию

    Раскрыт простой способ улучшить самочувствие и уменьшить тревожность

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости