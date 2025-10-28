Названо нормальное количество испускания газов в сутки

Диетолог Лиминг: Отказ от клетчатки может усилить метеоризм

Метеоризм — это нормальная часть работы кишечника, но иногда он может быть признаком заболеваний, считает диетолог Эмили Лиминг. О том, как отличить опасные причины появления газов от безобидных, она рассказала изданию Daily Mail.

Лиминг указала, что в норме газы выходят 15-20 раз в сутки. Более сильный метеоризм, по ее словам, может появляться в пожилом возрасте или после употребления богатых клетчаткой продуктов — брокколи, фасоли, чечевицы, пшеницы, чеснока, лука, яблок и некоторых фруктовых соков. При этом диетолог предупредила, что отказ от клетчатки не остановит выделение газов, а, наоборот, усилит его.

Кроме того, Лиминг отметила, что повышенное газообразование может быть вызвано приемом некоторых лекарств, непереносимостью лактозы или синдромом раздраженного кишечника. Самой опасной причиной газообразования эксперт назвала рак кишечника. Она уточнила, обычно при этом диагнозе одновременно появляются и другие симптомы, такие как боль в животе, вздутие, запор или диарея, необъяснимая потеря веса, а также кровь в стуле.

Специалист призвала при появлении тревожных симптомов не заниматься самолечением, а обратиться к врачу, который назначит обследование, а затем и правильное лечение.

Ранее диетолог Эмма Дербишир рассказала о не связанных с питанием причинах метеоризма. По ее словам, повышенное газообразование может возникать из-за стресса, задержки жидкости или в результате хронических запоров.