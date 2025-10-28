Предприятия стали реже жаловаться на нехватку сотрудников

ЦБ: Российский рынок труда прошел пик перегрева, но дефицит кадров серьезный

Пик перегрева российского рынка труда миновал. Об этом заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов. Его процитировало ТАСС.

Он пояснил, что этот рынок постепенно остывает. Работодатели куда меньше стали сетовать на нехватку сотрудников. Впрочем, как подчеркнул Тремасов, дефицит кадров сохраняется и он все еще весьма серьезный. В некоторых регионах, например, в Татарстане, ситуация очень жесткая.

В конце минувшей недели Банк России заявил о том, что российский рынок труда остается напряженным. Однако заработные платы уже растут не так быстро, как в прошлом году. Тем не менее темпы их увеличения по-прежнему опережают рост производительности труда. Доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, постепенно сокращается.

В свою очередь, министерство труда и социальной защиты РФ проинформировало, что за последние пять лет потенциальная рабочая сила в России сократилась более чем вдвое. Напряженность на этом рынке стремительно усиливается, а борьба за кадры становится определяющим фактором эффективности производства.