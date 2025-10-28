Интернет и СМИ
В словах Путина о ядерных силах России увидели пугающее предупреждение Западу

Daily Mail: Путин словами о ядерных силах России отправил предупреждение Западу
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Роман Денисов / Russian Look / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин словами о том, что в стране успешно завершили испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», отправил пугающее предупреждение Западу. Сигнал США и Европе в заявлении главы государства увидело британское издание Daily Mail.

«Владимир Путин выступил с пугающим предупреждением в адрес Запада, похваставшись, что Россия теперь обладает ядерными силами самого высокого уровня в мире», — говорится в статье.

В материале обратили внимание на то, что «Буревестник» может находиться в воздухе несколько дней и противостоять всем существующим западным системам обороны.

Ранее польское издание Forsal заявило, что Путин своим объявлением об успешном завершении испытаний «Буревестника» устроил западным странам холодный душ. Европейское СМИ назвало эту ракету летающим атомным реактором, который может преодолевать десятки тысяч километров без дозаправки.

Заявление Путина о том, что ядерные силы России находятся на самом высоком уровне, прозвучало в ходе его визита в один из пунктов управления объединенной группировки войск Минобороны РФ. Говоря об успешных испытаниях «Буревестника», глава государства назвал ракету «уникальным изделием, которого в мире ни у кого нет».

