Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
12:22, 28 октября 2025Наука и техника

Раскрыт простейший способ защиты от диабета

KI: Физические упражнения являются естественной защитой организма от диабета
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: wirestock / Freepik

Физическая активность помогает организму не только сжигать калории, но и вырабатывать особые микрочастицы, которые защищают клетки поджелудочной железы. Об этом говорится в исследовании, проведенном учеными из Каролинского института (KI).

Как показала работа докторанта Чжэнхао Вана, во время физических нагрузок в кровь выделяются внеклеточные везикулы — микроскопические пузырьки, которые переносят сигнальные молекулы между органами. Они образуют своеобразную «сеть связи» между системами организма и снижают риск диабета, защищая β-клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку инсулина.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить? Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
Чем опасен сахарный диабет и как его лечить?Симптомы и первые признаки у мужчин и женщин
20 декабря 2023

Ученые выделили в этих везикулах особую молекулу — miR-124, регулирующую стресс в эндоплазматическом ретикулуме, который повреждает клетки при метаболических нарушениях. Измерение уровня этой молекулы в крови может помочь отслеживать эффективность лечения.

Исследователи надеются, что понимание молекулярных механизмов «пользы движения» позволит превратить открытия в практические медицинские решения и сделать профилактику метаболических заболеваний доступной каждому.

Ранее ученые выяснили, что снижение потребления сахара с периода беременности матери до двух лет снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом возрасте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция собралась отправить на Украину до двух тысяч солдат. Что на это ответили в Москве?

    Госдума приняла закон о круглогодичном призыве в армию

    Мужчина набросился с вилкой на двух подростков во время полета в Европу

    Второй пациент хирурга клиники Хайдарова скончался после операции

    Разведка сообщила о срочном создании Францией дополнительных мест в госпиталях

    Украинская бронетехника пошла на прорыв к окруженным в ДНР бойцам ВСУ

    Песков предупредил Европу об отношениях с Украиной

    Кастинговое агентство Зеленского превратилось в крупнейшего подрядчика ВСУ

    Верховный суд России определился с понятием «женщина»

    Части россиян обещали резкое потепление

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости