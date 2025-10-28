Наука и техника
12:11, 28 октября 2025Наука и техникаЭксклюзив

Раскрыты особенности названного холодным душем для Запада оружия России

Военный Дандыкин: Ракета «Буревестник» на данный момент практически несбиваемая
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Мирный / РИА Новости

Российская крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник», которую назвали холодным душем для Запада, на сегодняшний день практически несбиваемая, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Характеристики оружия специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».

«Уникальность у "Буревестника" — это ядерный двигатель. Он может бесконечно долго летать. 14 тысяч километров в разных траекториях он сделал во время испытаний. Мог и больше. Также он летит по низкой траектории», — сообщил Дандыкин.

В общем-то, это крылатая ракета стратегического плана, которая на данный момент практически несбиваемая

Василий Дандыкинвоенный эксперт, капитан первого ранга запаса

Военный эксперт добавил, что «Буревестник» может нести разный тип боезаряда, включая ядерный.

«То есть это уникальное явление. Пожалуй, ни у кого в мире такого нет. Tomahawk и рядом не стояли. Ну и задачи у нее, соответственно, другие. Это гарант нашей безопасности», — заключил он.

Ранее польское издание написало, что президент России Владимир Путин своим объявлением о том, что РФ успешно завершила испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», устроил западным странам холодный душ.

В европейском издании назвали эту ракету летающим атомным реактором, который может преодолевать десятки тысяч километров без дозаправки. Там также указали, что «Буревестник» способен эффективно обходить системы противоракетной обороны.

