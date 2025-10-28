Раскрыты особенности названного холодным душем для Запада оружия России

Российская крылатая ракета с ядерной энергетической установкой «Буревестник», которую назвали холодным душем для Запада, на сегодняшний день практически несбиваемая, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Характеристики оружия специалист раскрыл в беседе с «Лентой.ру».
«Уникальность у "Буревестника" — это ядерный двигатель. Он может бесконечно долго летать. 14 тысяч километров в разных траекториях он сделал во время испытаний. Мог и больше. Также он летит по низкой траектории», — сообщил Дандыкин.
В общем-то, это крылатая ракета стратегического плана, которая на данный момент практически несбиваемая
Военный эксперт добавил, что «Буревестник» может нести разный тип боезаряда, включая ядерный.
«То есть это уникальное явление. Пожалуй, ни у кого в мире такого нет. Tomahawk и рядом не стояли. Ну и задачи у нее, соответственно, другие. Это гарант нашей безопасности», — заключил он.
Ранее польское издание написало, что президент России Владимир Путин своим объявлением о том, что РФ успешно завершила испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», устроил западным странам холодный душ.
В европейском издании назвали эту ракету летающим атомным реактором, который может преодолевать десятки тысяч километров без дозаправки. Там также указали, что «Буревестник» способен эффективно обходить системы противоракетной обороны.