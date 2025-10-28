Разведка сообщила о срочном создании Францией дополнительных мест в госпиталях

СВР: Франция срочно создает дополнительные места для раненых в госпиталях

Власти Франции в срочном порядке создают дополнительные места для раненых в военных госпиталях. Об этом сообщает пресс-служба российской Службы внешней разведки (СВР).

«Во Франции ускоренными темпами ведется создание сотен дополнительных койко-мест в госпиталях для приема раненых», — указали в разведведомстве.

Российская разведка также отметила, что французский Генштаб готовит к развертыванию на Украине контингент численностью до двух тысяч военнослужащих.

В конце 2024 года стало известно, что в Швеции погребальные организации активно ищут земельные участки под новые кладбища на случай войны.