Франция собралась отправить на Украину до двух тысяч солдат. Что на это ответили в Москве?

СВР: Франция готовит к развертыванию на Украине до двух тысяч солдат и офицеров

Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Франция готовит к развертыванию на Украине контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. Они должны будут помочь украинской армии в боестолкновениях с российскими военнослужащими.

Костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки СВР России

На данный момент, как отмечает разведка, французские формирования уже находятся в приграничных с Украиной районах Польши. Там они проходят необходимое обучение и получают вооружение и технику. Переброска легионеров на помощь Вооруженным силам Украины ожидается уже в ближайшее время.

Во Франции готовятся принять сотни раненых

Уточняется, что в стране организуют сотни дополнительных койко-мест в медучреждениях, готовясь принимать раненых. Также специальную подготовку проходит медперсонал.

Фото: Emma Le Rouzic / Etat Major des Armees / AP

В СВР добавили, что на случай утечки этих данных в медиапространство в Париже уже придумали отговорку, согласно которой на Украину якобы направляется лишь небольшая группа инструкторов. В их цели, будут утверждать в стране, входит обучение мобилизованных украинских солдат.

Макрона уличили в мечтах о славе полководца

Как считают представители российский разведки, президент Франции Эммануэль Макрон известен тем, что мечтает о лаврах французского императора Наполеона.

Однако историю он изучал позорно плохо. Он не только пропустил параграф учебника, где описывалось завершение наполеоновского похода в Россию, но и прогулял урок про попытку шведского короля Карла XII победить Россию с опорой на украинского гетмана — предателя Ивана Мазепу, закончившуюся разгромом шведов под Полтавой СВР России

В связи с этим французскому лидеру порекомендовали прислушаться к словам известного русского историка Василия Ключевского: «История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков».

В Москве Макрону посоветовали отправить бойцов на охрану музеев

Поиронизировала на счет этих данных официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что во Франции 1123 музея, имея в виду недавнее громкое ограбление Лувра.

Лучше бы Макрон этих солдат по два человека отправил охранять эти объекты культуры. Чтобы как с Лувром не получилось Мария Захарова представитель МИД РФ

Она также указал на большие проблемы с внутренней безопасностью во Франции, а также с системой правопорядка в стране.

Фото: Chris McGrath / Getty Images

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что эти данные СВР вызывают обеспокоенность. При этом он добавил, что российские военные на линии соприкосновения постоянно слышат зарубежную речь в своих рациях.

На данный момент Макрон и его администрация не давали официальных комментариев на эту тему. Однако в течение текущего года он не раз высказался по поводу отправки зарубежного контингента на Украину под различными предлогами. Среди последних подобных рассуждений с его стороны звучал тезис, что контингент войск стран — участниц «коалиции желающих» может быть размещен на Украине сразу после прекращения огня.