Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что Франция готовит к развертыванию на Украине контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров. Они должны будут помочь украинской армии в боестолкновениях с российскими военнослужащими.
Костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки
На данный момент, как отмечает разведка, французские формирования уже находятся в приграничных с Украиной районах Польши. Там они проходят необходимое обучение и получают вооружение и технику. Переброска легионеров на помощь Вооруженным силам Украины ожидается уже в ближайшее время.
Во Франции готовятся принять сотни раненых
Уточняется, что в стране организуют сотни дополнительных койко-мест в медучреждениях, готовясь принимать раненых. Также специальную подготовку проходит медперсонал.
В СВР добавили, что на случай утечки этих данных в медиапространство в Париже уже придумали отговорку, согласно которой на Украину якобы направляется лишь небольшая группа инструкторов. В их цели, будут утверждать в стране, входит обучение мобилизованных украинских солдат.
Макрона уличили в мечтах о славе полководца
Как считают представители российский разведки, президент Франции Эммануэль Макрон известен тем, что мечтает о лаврах французского императора Наполеона.
Однако историю он изучал позорно плохо. Он не только пропустил параграф учебника, где описывалось завершение наполеоновского похода в Россию, но и прогулял урок про попытку шведского короля Карла XII победить Россию с опорой на украинского гетмана — предателя Ивана Мазепу, закончившуюся разгромом шведов под Полтавой
В связи с этим французскому лидеру порекомендовали прислушаться к словам известного русского историка Василия Ключевского: «История ничему не учит, а только наказывает за незнание уроков».
В Москве Макрону посоветовали отправить бойцов на охрану музеев
Поиронизировала на счет этих данных официальный представитель МИД России Мария Захарова, отметив, что во Франции 1123 музея, имея в виду недавнее громкое ограбление Лувра.
Лучше бы Макрон этих солдат по два человека отправил охранять эти объекты культуры. Чтобы как с Лувром не получилось
Она также указал на большие проблемы с внутренней безопасностью во Франции, а также с системой правопорядка в стране.
Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что эти данные СВР вызывают обеспокоенность. При этом он добавил, что российские военные на линии соприкосновения постоянно слышат зарубежную речь в своих рациях.
На данный момент Макрон и его администрация не давали официальных комментариев на эту тему. Однако в течение текущего года он не раз высказался по поводу отправки зарубежного контингента на Украину под различными предлогами. Среди последних подобных рассуждений с его стороны звучал тезис, что контингент войск стран — участниц «коалиции желающих» может быть размещен на Украине сразу после прекращения огня.