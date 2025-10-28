Мир
12:03, 28 октября 2025Мир

Захарова дала совет Макрону после публикации СВР

Захарова: Макрону стоит отправить солдат охранять музеи, а не на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Президенту Франции Эммануэлю Макрону стоит отправить солдат охранять французские музеи. Об этом заявила в Telegram официальный представитель российского МИД Мария Захарова, комментируя публикацию Службы внешней разведки (СВР) России о планах французского генштаба по отправке войск на Украину.

Ранее СВР сообщила, что Франция готовит к развертыванию на Украине контингент численностью до 2 тысяч военных. По данным ведомства, костяк формирования составят уже размещенные в Польше и проходящие подготовку штурмовики Французского иностранного легиона.

«По данным на 2025 год, во Франции 1123 музея. Лучше бы Макрон этих солдат по два человека отправил охранять эти объекты культуры. Чтобы как с Лувром не получилось, учитывая бедственное положение ситуации с внутренней безопасностью и "правобеспорядком"», — написала дипломат.

19 октября неизвестные ограбили парижский музей Лувр. Преступники надели желтые рабочие жилеты, проникли в здание и за несколько минут похитили девять предметов из коллекции украшений Наполеона. По данным парижской прокуратуры, ущерб от ограбления музея оценивается в 88 миллионов евро.

