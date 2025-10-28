Россиянам рассказали о самых частых причинах хронической бессонницы

Сомнолог Бузунов назвал депрессию самой частой причиной бессонницы

Плохой сон в течение трех ночей в неделю — повод заподозрить бессонницу, считает врач-сомнолог Роман Бузунов. Самые частые причины нарушения сна он назвал в беседе с aif.ru.

Бузунов отметил, что хроническая бессонница диагностируется, когда проблемы со сном сохраняются более трех месяцев. По его словам, такое состояние указывает на то, что в организме есть серьезная физическая или психическая причина, разрушающая нервную систему. «Это может быть дефицит железа или магния, апноэ во сне, синдром беспокойных ног, тревога, а чаще всего — депрессия», — рассказал сомнолог.

Врач добавил, что нередко пациенты рассказывают, что со временем им становится проще засыпать, но вместе с этим они начинают очень рано просыпаться. По мнению специалиста, это признак присоединения депрессивного состояния. Он подчеркнул, что само по себе оно не пройдет.

Бузунов посоветовал при единичных случаях бессонницы не лежать в постели без сна дольше 15 минут. Он объяснил, что многочасовые безуспешные попытки уснуть могут сформировать плохую ассоциацию и человек, ложась в постель, будет ощущать беспокойство, а не расслабление. Также врач призвал не пить постоянно снотворные. По его словам, допустимо один раз принять таблетку, но при постоянных нарушениях сна нужно идти к врачу.

Ранее врач общей практики Айгуль Арсланова рассказала, как приучить организм меньше спать. По ее словам, чтобы привыкнуть к новому режиму, нужно постепенно уменьшать продолжительность сна на 15 минут в сутки.