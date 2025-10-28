Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
21:02, 28 октября 2025Забота о себе

Россиянам рассказали о самых частых причинах хронической бессонницы

Сомнолог Бузунов назвал депрессию самой частой причиной бессонницы
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stock-Asso / Shutterstock / Fotodom

Плохой сон в течение трех ночей в неделю — повод заподозрить бессонницу, считает врач-сомнолог Роман Бузунов. Самые частые причины нарушения сна он назвал в беседе с aif.ru.

Бузунов отметил, что хроническая бессонница диагностируется, когда проблемы со сном сохраняются более трех месяцев. По его словам, такое состояние указывает на то, что в организме есть серьезная физическая или психическая причина, разрушающая нервную систему. «Это может быть дефицит железа или магния, апноэ во сне, синдром беспокойных ног, тревога, а чаще всего — депрессия», — рассказал сомнолог.

Врач добавил, что нередко пациенты рассказывают, что со временем им становится проще засыпать, но вместе с этим они начинают очень рано просыпаться. По мнению специалиста, это признак присоединения депрессивного состояния. Он подчеркнул, что само по себе оно не пройдет.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Бузунов посоветовал при единичных случаях бессонницы не лежать в постели без сна дольше 15 минут. Он объяснил, что многочасовые безуспешные попытки уснуть могут сформировать плохую ассоциацию и человек, ложась в постель, будет ощущать беспокойство, а не расслабление. Также врач призвал не пить постоянно снотворные. По его словам, допустимо один раз принять таблетку, но при постоянных нарушениях сна нужно идти к врачу.

Ранее врач общей практики Айгуль Арсланова рассказала, как приучить организм меньше спать. По ее словам, чтобы привыкнуть к новому режиму, нужно постепенно уменьшать продолжительность сна на 15 минут в сутки.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы не сталкивались с этим 60 лет». Как Британия готовится к отправке войск на Украину и с какими проблемами столкнулся Лондон?

    В Госдуме разъяснили законопроект о привлечении резервистов

    Россиян предупредили об обмане мошенников от имени ФНС

    Мирный житель погиб при атаке ВСУ по российскому региону

    Хинштейн раскритиковал губернатора Запорожской области

    В Петербурге снова задержали исполняющих песни иноагентов музыкантов

    В США оценили способность «Буревестника» обойти «Золотой купол»

    На Украине начали продавать шоколад с личинками

    В Минобороны отчитались о сбитых над российскими регионами беспилотниках

    В России оценили идею создать союз Венгрии, Словакии и Чехии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости