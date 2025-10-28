Россиянин продал знакомую в сексуальное рабство

В Оренбурге возбудили дело за продажу женщины

В Оренбурге возбудили дело за торговлю человеком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, мужчина познакомился с пострадавшей в 2023 году, и чтобы использовать ее для оказания интимных услуг, решил продать женщину. Для этого в Оренбурге он нашел покупателей, после чего, угрожая потерпевшей расправой, передал ее за денежное вознаграждение.

Около года женщина не имела возможности обратиться за помощью в правоохранительные органы и оказывала интимные услуги в городе. Однажды обманным путем ей удалось вернуть свои документы и после этого обратиться в полицию.

Злоумышленники были задержаны и им предъявлено обвинение. Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 127.1 («Торговля людьми») УК РФ.

Ранее сообщалось, что обвиняемым в попытке похищения футболиста Андрея Мостового и похищении зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова избрали меру пресечения.