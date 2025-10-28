Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:07, 28 октября 2025Силовые структуры

Россиянин продал знакомую в сексуальное рабство

В Оренбурге возбудили дело за продажу женщины
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Оренбурге возбудили дело за торговлю человеком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По данным следствия, мужчина познакомился с пострадавшей в 2023 году, и чтобы использовать ее для оказания интимных услуг, решил продать женщину. Для этого в Оренбурге он нашел покупателей, после чего, угрожая потерпевшей расправой, передал ее за денежное вознаграждение.

Около года женщина не имела возможности обратиться за помощью в правоохранительные органы и оказывала интимные услуги в городе. Однажды обманным путем ей удалось вернуть свои документы и после этого обратиться в полицию.

Злоумышленники были задержаны и им предъявлено обвинение. Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье 127.1 («Торговля людьми») УК РФ.

Ранее сообщалось, что обвиняемым в попытке похищения футболиста Андрея Мостового и похищении зятя депутата Госдумы Вячеслава Макарова избрали меру пресечения.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России принят закон о круглогодичном призыве в армию. Что изменится?

    Вышедший из тюрьмы самый титулованный футболист мира стал проповедником церкви

    США попытались выкрасть Мадуро

    Редактор крупного информагентства отверг обвинения в даче взятки

    Мужчина прожил со свиной почкой девять месяцев и побил рекорд

    Зеленский назвал свои ожидания от встречи Трампа и Си Цзиньпина

    Футболист оконфузился на тренировке из-за бутс Louis Vuitton

    Россиянин продал знакомую в сексуальное рабство

    81-летний пилот потерпел крушение и не выжил во время посадки на аэродроме в Европе

    Установлен отдавший приказ на убийство российских военнопленных подполковник ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости