Российские военные взяли под контроль отвечающую за снабжение ВСУ дорогу

Эксперт Киселев: ВС России контролируют трассу между Северском и Красным Лиманом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские бойцы контролируют трассу между Северском и Красным Лиманом, по которой проходит основное снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в последнем. ВС РФ наносят удары FPV-дронами по вооружению и технике противника, направляющимся в Красный Лиман, рассказал военный эксперт Виталий Киселев, пишет ТАСС.

«С Северска идет дорога — это самое главное логистическое обеспечение Красного Лимана — данную дорогу наши подразделения сегодня контролируют при помощи FPV-дронов», — уточнил он.

До этого Киселев заявлял, что в период с августа по октябрь текущего года из 24-й бригады Вооруженных сил Украины дезертировали примерно 1200 бойцов. Речь шла о самовольном оставлении части на константиновском направлении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что в октябре одним из самых успешных участков фронта в зоне специальной военной операции для ВС России стало Серебрянское лесничество. Его освобождение помогло российским войскам развить наступление. Он также уточнил, что говорить о «более-менее безопасном положении можно будет, когда мы возьмем населенные пункты Северск и Красный Лиман».

