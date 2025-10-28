Обозреватель Умеренков: Визит Дмитриева в США раскрыл планы Трампа по Украине

После того как президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил встречу с главой России Владимиром Путиным и ввел санкции против нефтедобывающих компаний России, многие посчитали, что отношения между Вашингтоном и Москвой опять камнем пошли вниз. Однако мотивы действий главы Белого дома можно объяснить по-разному, считает обозреватель KP.RU Евгений Умеренков.

«Может быть, Дональд Трамп хочет дать возможность нашей армии создать необходимые условия для сделки — освободить ту часть Донецкой Народной Республики, которую отказывается оставить Зеленский? С учетом динамики на поле боя это допустимо», — высказал мнение журналист.

Еще один аргумент в пользу того, что нынешние санкции президента Штатов — это элемент его «игровой» тактики — поездка спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева в США. Как уточнил Умеренков, визит запланировали заранее, и он проходил очень насыщенно. В частности, Дмитриев пообщался с конгрессвумен Анной Паулиной Луной, после чего объявили о встрече в ближайшее время законодателей РФ и США.

Таким образом, Трамп отводит от себя обвинения в том, что он «подыгрывает» Москве и «одновременно бросает "кость" ястребам на Капитолийском холме, сдерживая их санкционный пыл», считает журналист издания.

На прошлой неделе Кирилл Дмитриев, находясь с визитом в США, заявил, что саммит Путина и Трампа состоится, «но, вероятно», позже. Он отметил, что встреча «скорее перенесена», а не отменена.

Также на днях Минфин Штатов ввел санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл». Рестрикции распространяются на все структуры, находящиеся под их контролем.