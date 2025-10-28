Бывший СССР
13:53, 28 октября 2025

Российский полковник высказался о первом применении ракеты ВСУ «Фламинго»

Военный эксперт Кошкин: Ракета «Фламинго» не изменит ситуацию на поле боя
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Efrem Lukatsky / АР

Украинская ракета «Фламинго» обладает достаточно посредственными характеристиками и вряд ли сможет кардинально изменить ситуацию на поле боя, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин.

«По тактико-техническим характеристикам ракета "Фламинго" не является чем-то прорывным, каким-то супероткрытием. И сказать, что с ее помощью Украина могла бы как-то изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения, было бы слишком амбициозно», — считает эксперт.

По его мнению, сообщения украинской стороны об успехах «Фламинго» являются элементом пропаганды и попыткой воодушевить народ и военных на фоне отступлений по всей линии фронта.

«Вопрос ведь еще и в том, где и как эта ракета производится, в каких объемах. Мне кажется, что это все больше рассчитано на политический пиар, чем на реальные военно-технические победы», — заключил Кошкин.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «Фламинго» была применена в бою. Он также сообщил о первом боевом применении реактивного дрона «Рута».

До этого ирландский журналист Чей Боуз назвал украинскую ракету пустышкой. По его словам, сообщения о технических проблемах «Фламинго» выделяются на фоне успешного испытания российской ракеты «Буревестник».

