Самолет МС-21 совершил посадку в Иркутске после испытательного полета

Минпромторг: Самолет МС-21 сел в Иркутске после испытательного полета

Самолет МС-21 совершил посадку на аэродроме иркутского авиационного завода после испытательного полета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минпромторг.

В начале октября на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике глава Росавиации Дмитрий Ядров предупредил, что до 2030 года в пессимистичном сценарии гражданская авиация может потерять 339 лайнеров, то есть около трети всего парка. Речь идет о 109 иностранных самолетах, которые не отремонтировать, и 230 российских, зависящих от западных комплектующих.