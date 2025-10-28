Ценности
Стала известна личность погибшего пациента хирурга Елагина

Погибшим пациентом хирурга Ильи Елагина оказалась 29-летняя девушка
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: XArtProduction / Shutterstock / Fotodom

Стала известна личность погибшего после операции у хирурга Ильи Елагина пациента. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Скончавшейся оказалась 29-летняя Елена К., которая страдала ожирением. В рамках решения данной проблемы в 2016 году девушка перенесла бандажирование желудка.

23 октября текущего года для удаления старого бандажа она обратилась в клинику Фомина в Москве, где на тот момент принимал Елагин. Спустя день состояние пациентки резко ухудшилось, и ее экстренно доставили в больницу, где сделали операцию, чтобы остановить открывшееся кровотечение. Однако спасти девушку не удалось — 27 октября она скончалась, не приходя в сознание.

Известно, что незадолго до инцидента Елагин вернулся к профессиональной деятельности после нахождения под домашним арестом. Данную меру пресечения ему назначили из-за гибели в 2024 году продюсера Петра Гаврилова, скончавшегося после проведенной врачом в клинике Тимура Хайдарова IQ Plastique операции на желудке.

При этом, по данным сайта «ПроДокторов», сейчас Елагин якобы работает в клинике «Рассвет».

Ранее в октябре сообщалось, что бразильская блогерша и стилистка Джуниор Дутра не выжила после популярной женской процедуры.

