00:22, 28 октября 2025

Стармер обсудил с Трампом поставки дальнобойного оружия Киеву

Премьер Британии Стармер обсудил с Трампом поставки дальнобойного оружия Киеву
Марина Совина
Марина Совина
Кир Стармер

Кир Стармер. Фото: Kirsty Wigglesworth / Reuters

Британский премьер-министр Кир Стармер сообщил, что обсуждал с президентом США Дональдом Трампом поставки дальнобойного оружия Украине. Об этом политик упомянул в интервью агентству Bloomberg.

«Стармер сообщил, что обсуждал с Трампом предоставление Украине ракет большой дальности», — цитируют политика журналисты.

Однако не уточняется, когда произошел разговор и какое именно оружие обсуждалось.

Ранее Кир Стармер заявил, что перспективы Украины якобы улучшаются после того, как президент США ввел санкции против российского энергетического сектора. Политик уточнил, что «на прошлой неделе произошли действительно важные события».

На днях Дональд Трамп опроверг утверждения о том, что Вашингтон якобы разрешил Киеву наносить дальнобойные удары по России. Политик назвал фейком информацию WSJ о том, что Штаты сняли ограничение на использование Украиной некоторых ракет большой дальности для ударов по РФ.

