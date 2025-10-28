Наука и техника
18:12, 28 октября 2025

У российского Су-75 нашли «темную тайну»

NSJ: У российского Су-75 есть темная тайна — истребитель потерпит неудачу
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Александр Мельников / РИА Новости

У российского перспективного однодвигательного истребителя пятого поколения Су-75 якобы есть «темная тайна», пишет National Security Journal (NSJ).

В публикации автор Джек Бакби называет Су-75 фантомным самолетом, создание которого выходит далеко за рамки промышленных возможностей России. Обозреватель относит Су-75 к конкуренту F-35, который оказался «смехотворно оптимистичным» провалом. «На самом деле у этого истребителя есть темная тайна — он, скорее всего, потерпит неудачу», — уверяет автор американского журнала.

Бакби отмечает, что заявленным характеристикам Су-75 выглядит как доступный конкурент F-35. «Однако ключевые возможности этого самолета остаются неподтвержденными. Мы не знаем его эффективной площади рассеяния, не знаем его возможностей по объединению данных датчиков, не знаем ничего о расходах на поддержание и техническое обслуживание, а также не знаем о его совместимости с каналами передачи данных. Ни одна из этих деталей не была уточнена или детализирована русскими, и все, что нам известно, еще требует независимой проверки», — пишет автор.

Ранее обозреватель NSJ Рубен Джонсон заметил, что недавно распространившееся в сети «новое фото» указывает на предстоящие летные испытания российского перспективного легкого истребителя пятого поколения Су-75.

