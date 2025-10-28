Наука и техника
15:04, 28 октября 2025Наука и техника

Участники СВО разработали дроны «Звезда» и «Солнце»

Иван Потапов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участники специальной военной операции (СВО) разработали грузовые дроны «Звезда» и «Солнце». Об этом сообщает газета «Известия».

Грузоподъемность «Звезды» — до 6 килограммов, «Солнца» — до 10. Производство летательных беспилотников ведется в Курской области. В месяц выпускается около десяти октокоптеров. Дальность полета дронов — десятки километров.

По словам разработчиков, многие комплектующие для дронов находятся на позициях и в тылу зоны СВО. «Мы же не зависим от поставок, всегда имеем все необходимое под рукой. Больше того — практически любое повреждение грамотный оператор может устранить на месте своими силами», — сказал командир группы с позывным Девайс.

Беспилотники используются для доставки грузов бойцам СВО, в качестве ретрансляторов и для дистанционного сброса боеприпасов.

Ранее Telegram-канал «Уголок Ситха» заметил, что в России создали тяжелый багги на шасси грузовика ГАЗ-66 (армейское прозвище — «Шишига»).

    Все новости