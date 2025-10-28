Мир
08:37, 28 октября 2025

В ЕС высказались о сроках изъятия российских активов для Украины

Politico: ЕС считает передачу Киеву кредита на базе активов РФ вопросом времени
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В Европейском союзе (ЕС) посчитали «вопросом времени» предоставление кредита Украине на основе российских замороженных активов. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Вопрос не в том, будет ли он (беспроцентный кредит на базе российских активов — прим. "Ленты.ру") предоставлен, а в том, когда он будет предоставлен», — заявил неназванный европейский чиновник.

Ранее Politico сообщал, что Европейский союз (ЕС) усилил давление на правительства стран — участниц, которые не согласны с предоставлением финансирования Украины посредством российских замороженных активов.

Отмечается, что Брюссель может предложить государствам — участницам сообщества привлечь десятки миллиардов евро в виде совместного долга в рамках «плана Б» для поддержания Украины на плаву.

Однако такой вариант считается «опасным», поэтому европейские чиновники хотят настоять на варианте изъятия российских активов.

