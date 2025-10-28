В офисе Пашиняна отреагировали на смерть в Армении сбежавшей из дома чеченки

Офис Пашиняна перенаправил запрос о смерти в Армении чеченки Баймурадовой

Офис премьер-министра Армении Никола Пашиняна отреагировал на смерть в республике сбежавшей чеченки Айшат Баймурадовой. Информацию ведомства после запроса приводит проект «Кризисная группа СК SOS» (внесена Минюстом России в список иноагентов).

Группа правозащитников направила различным институтам власти Армении обращения по этому делу. Ответ они получили от представителей главы кабмина республики.

«Офис премьера Пашиняна отметил, что обращение попадает под юрисдикцию Генпрокуратуры, и перенаправил обращение туда, (...) обязав отчитаться», — говорится в сообщении. МИД Армении же, уточняют авторы проекта, перенаправил обращение в Следственный комитет и попросил сообщить о результатах проверки.

О смерти чеченки в Армении сообщалось 20 октября. Ее тело нашли на съемной квартире. Правозащитники утверждали, что девушка могла сбежать из Чечни из-за насилия в семье. Последний раз ее видели живой, когда она в Армении собиралась на встречу с новой подругой, с которой познакомилась в соцсети. Девушка отвергает свою причастность к ее гибели.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев сообщал, что «кризисные центры со статусом иноагента» выкрали чеченку от родных, спрятали и вводят в заблуждение и других девушек с Северного Кавказа, вывозя их в западные страны. Он также обвинял эти центры в смерти Баймурадовой.