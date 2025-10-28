Россия
03:55, 28 октября 2025Россия

В России назвали желанную цель ВСУ

Алаудинов: Бойцы «Ахмата» являются желанной целью для ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) акцентируют особое внимание на бойцах спецназа «Ахмат». Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов, пишет ТАСС.

«Бойцы "Ахмата" для ВСУ — всегда желанная цель», — сказал он. По его словам, спецназ является одним из самых боеспособных и результативных подразделений.

Ранее Алаудинов заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются отвлечь российские войска от наступления, для этого они подтягивают ресурсы к границе Курской и Белгородской областей в надежде заставить ВС России перебросить силы на этот участок фронта.

В июне Алаудинов заявил, что формирования ВСУ осыпаются на тех участках, где продвигаются российские подразделения.

