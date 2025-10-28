Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:08, 28 октября 2025Россия

В России заявили о попытках Запада сорвать диалог Путина и Трампа

Экс-премьер Степашин: Запад пытается сорвать будущую встречу Путина и Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Западные СМИ и некоторые политики специально пытаются сорвать возможную встречу российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Своим мнением поделился экс-премьер РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, пишет ТАСС.

«Безусловно. Совершенно очевидно. Они Трампа додавливают, вы обратили внимание? Приехал генсек НАТО — и он поменял свою позицию. Очень жаль! Но надеемся, что дипломатии хватит у нашего президента», — ответил политик на соответствующий вопрос журналистов.

На прошлой неделе Дональд Трамп назвал условие для новой встречи с Владимиром Путиным. Глава Белого дома отметил, что это произойдет только при наличии уверенности в сделке об урегулировании на Украине. При этом американский лидер указал, что у него всегда были очень хорошие отношения с Путиным.

В свою очередь, в Кремле указали, что говорить об отмене российско-американского саммита неправильно. Понимание, что проводить встречу на высшем уровне сейчас нет смысла, возникло прежде всего у американской стороны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Сахалине произошел блэкаут. Перед этим жители заметили загадочную вспышку в районе ТЭЦ

    Экономист назвала размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2026 году

    Трамп счел экс-лидера Бразилии неудачником

    Будущим родителям раскрыли сумму маткапитала на первого ребенка в 2026 году

    В России заявили о попытках Запада сорвать диалог Путина и Трампа

    Акула попыталась оторвать руку дайверу

    Семья невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одной детали в прошлом жениха

    Новая премьер Японии решила исполнить желание Трампа

    Маск пригрозил уходом из Tesla и потребовал компенсацию

    В МВД озвучили последствия сохранения госномеров без триколора для автомобилистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости