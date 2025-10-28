В России заявили о попытках Запада сорвать диалог Путина и Трампа

Экс-премьер Степашин: Запад пытается сорвать будущую встречу Путина и Трампа

Западные СМИ и некоторые политики специально пытаются сорвать возможную встречу российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Своим мнением поделился экс-премьер РФ, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, пишет ТАСС.

«Безусловно. Совершенно очевидно. Они Трампа додавливают, вы обратили внимание? Приехал генсек НАТО — и он поменял свою позицию. Очень жаль! Но надеемся, что дипломатии хватит у нашего президента», — ответил политик на соответствующий вопрос журналистов.

На прошлой неделе Дональд Трамп назвал условие для новой встречи с Владимиром Путиным. Глава Белого дома отметил, что это произойдет только при наличии уверенности в сделке об урегулировании на Украине. При этом американский лидер указал, что у него всегда были очень хорошие отношения с Путиным.

В свою очередь, в Кремле указали, что говорить об отмене российско-американского саммита неправильно. Понимание, что проводить встречу на высшем уровне сейчас нет смысла, возникло прежде всего у американской стороны.