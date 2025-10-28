Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
14:03, 28 октября 2025Спорт

В сборную России вызвали еще двоих футболистов через сутки после объявления состава

Тренер Карпин вызвал футболистов Тюкавина и Комличенко в сборную России
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал еще двоих футболистов в расположение команды через сутки после объявления состава. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В состав команды вошли нападающие московского «Динамо» Константин Тюкавин и «Локомотива» Николай Комличенко. Карпин заявил, что вызвал игроков из-за недостаточной игровой практики в клубах.

27 октября сборная России по футболу объявила состав на ноябрьские матчи. В состав команды вошли 39 человек.

В ноябре сборная России проведет товарищеские матчи с национальными командами Перу и Чили. Встреча с Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге. Через три дня на стадионе «Фишт» в Сочи пройдет встреча с чилийцами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер звезда «Полицейского с Рублёвки» Роман Попов

    Большинство россиян сталкиваются с проблемами в поликлиниках. Как застраховать себя?

    Москвичей призвали готовиться к дождям вместо снега

    Шойгу назвал процент долетающих до российской критической инфраструктуры беспилотников

    Бывший владелец аэропорта Домодедово обжаловал его изъятие

    Жителей российского региона предупредили о тяжелой зиме

    Врач рассказала о пользе стресса в некоторых случаях

    Жители российского региона поделились подробностями блэкаута

    В России ответственную за отлов бродячих собак арестовали из-за нападения на мальчика

    Производство грузовиков в России схлопнулось

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости