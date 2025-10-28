В сборную России вызвали еще двоих футболистов через сутки после объявления состава

Тренер Карпин вызвал футболистов Тюкавина и Комличенко в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал еще двоих футболистов в расположение команды через сутки после объявления состава. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

В состав команды вошли нападающие московского «Динамо» Константин Тюкавин и «Локомотива» Николай Комличенко. Карпин заявил, что вызвал игроков из-за недостаточной игровой практики в клубах.

27 октября сборная России по футболу объявила состав на ноябрьские матчи. В состав команды вошли 39 человек.

В ноябре сборная России проведет товарищеские матчи с национальными командами Перу и Чили. Встреча с Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге. Через три дня на стадионе «Фишт» в Сочи пройдет встреча с чилийцами.