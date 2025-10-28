Взлет полностью импортозамещенного лайнера МС-21 сняли на видео

Взлет полностью импортозамещенного лайнера МС-21 в Иркутске сняли на видео

В Иркутске сняли на видео полет импортозамещенного лайнера МС-21. Кадры опубликовал Минпромторг в Telegram-канале.

Борт подняли в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода. Образец был запущен для тестирования работы новых систем и двигателей ПД-14. В

Среднемагистральный самолет совершил посадку спустя час. Борт достигал высоты в 3500 метров.

Ранее сообщалось, что до конца года Минпромторг рассчитывает получить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) еще 259 миллиардов рублей на финансирование отечественного авиапрома.