Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:10, 28 октября 2025Наука и техника

Взлет полностью импортозамещенного лайнера МС-21 сняли на видео

Взлет полностью импортозамещенного лайнера МС-21 в Иркутске сняли на видео
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

В Иркутске сняли на видео полет импортозамещенного лайнера МС-21. Кадры опубликовал Минпромторг в Telegram-канале.

Борт подняли в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода. Образец был запущен для тестирования работы новых систем и двигателей ПД-14. В

Среднемагистральный самолет совершил посадку спустя час. Борт достигал высоты в 3500 метров.

Ранее сообщалось, что до конца года Минпромторг рассчитывает получить из Фонда национального благосостояния (ФНБ) еще 259 миллиардов рублей на финансирование отечественного авиапрома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ЕС придумали новую схему с российскими замороженными активами

    Amazon запланировал крупнейшее сокращение сотрудников

    Страна ЕС захотела создать альянс скептиков по Украине

    Российскому ребенку оторвало половину пальца на детской площадке

    Рубио назвал нечестным отказ главы МИД Японии перевести его слова

    Семь землетрясений обрушились на российский регион

    Венесуэла расторгнет газовые соглашения с Тринидадом и Тобаго из-за США

    На Сахалине рассказали о сроках восстановления теплоснабжения

    Медбрат изнасиловал юношу в больничном туалете

    Маск потребовал выплату в триллион долларов и пригрозил уйти из Tesla

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости