Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:12, 28 октября 2025МирЭксклюзив

Заявления Трампа о третьем президентском сроке объяснили

Политолог Дудаков: Трамп говорит о третьем сроке для манипулирования вниманием
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Kenny Holston-Pool / Getty Images

Заявления главы США Дональда Трампа о третьем президентском сроке нужны для смещения внимания с реальных проблем США, считает политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что такая перспектива нереалистична.

«Для Трампа эта тема — просто возможность потролить своих оппонентов в лице демократов, чем он активно ей занимается. Потому что у них это всегда вызывает волну истерики, и можно переводить фокус внимания с каких-то реальных проблем, которые накапливаются в США и которые очень трудно решить», — сказал Дудаков.

Он подчеркнул, что перспективы третьего президентского срока Трампа и соответствующие изменения в Конституции нереалистичны.

«Введение поправок в Конституцию — это очень хлопотная и трудная задача, поэтому последние десятилетия американцы ее не меняли», — уточнил он.

27 октября Трамп заявлял, что пока не думал о возможности переизбраться в качестве американского лидера на третий срок.

В конце августа Трамп рассказал азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву, что общественность хочет, чтобы он вновь баллотировался в президенты США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция собралась отправить на Украину до двух тысяч солдат. Что на это ответили в Москве?

    В Китае модернизировали истребитель шестого поколения

    Госдума приняла закон о круглогодичном призыве в армию

    Мужчина набросился с вилкой на двух подростков во время полета в Европу

    Второй пациент хирурга клиники Хайдарова скончался после операции

    Разведка сообщила о срочном создании Францией дополнительных мест в госпиталях

    Украинская бронетехника пошла на прорыв к окруженным в ДНР бойцам ВСУ

    Песков предупредил Европу об отношениях с Украиной

    Кастинговое агентство Зеленского превратилось в крупнейшего подрядчика ВСУ

    Верховный суд России определился с понятием «женщина»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости