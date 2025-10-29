Забота о себе
11:40, 29 октября 2025Забота о себе

70-летняя женщина развелась и посвятила год неожиданной цели

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Кадр: Empower HER Money / YouTube

70-летняя американка Алис Джонстон развелась и решила за год сделать 70 новых для себя вещей за год. О женщине, которая год жизни посвятила неожиданной цели, написало издание The Guardian.

Джонстон создала веб-сайт с электронной таблицей и начала заполнять ее идеями, которые никогда не воплощала в жизнь. Список открывался нэмом — разновидностью спринг-роллов, которые женщина никогда не ела. В течение следующих 12 месяцев она посещала занятия по танцам на шесте и полетам, эротические конференции, съедала десерт перед первым блюдом, ходила по новым маршрутам, отчеканила памятную монету и приобрела бразильскую восковую фигурку.

«Я всегда старалась быть ответственной — за трату своего времени, за трату своих денег, оставалась дома, если муж не хотел никуда идти. И один из вопросов, на который мне нужно было ответить, был: "Чего я хочу?"» — отметила она.

Джонстон призналась, что только к 70 годам она смогла задуматься, чего на самом деле хочет она, а не муж, дочь или внуки. По мнению женщины, в ее случае корень проблемы крылся в том, что, когда она была маленькой, отец применял физическую силу в семье. «С ним нельзя было спорить. Не обходилось и без побоев. Я всегда боялась нарваться на неприятности из-за того, что поступаю неправильно. Научиться отпускать это — огромный шаг вперед», — добавила она.

Сейчас Джонстон 71 год, она выполнила 70 заданий от самой себя, но по-прежнему ищет новых впечатлений. «Теперь я такая — более предприимчивая. Мне нравится узнавать что-то новое. Я чувствую, что нашла себя. Это действительно лучшее время в моей жизни», — заключила она.

