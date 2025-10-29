Силовые структуры
Барабанщика из группы российской уличной певицы снова задержали

В Петербурге снова задержали барабанщика из группы уличной певицы Наоко
Екатерина Кашурникова
Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Петербурге полиция снова задержала барабанщика из группы 18-летней певицы Дианы Логиновой, выступающей на улицах Санкт-Петербурга под псевдонимом Наоко. Об этом сообщает ТАСС.

Против молодого человека составили административный протокол по части 3 статьи 20.2 («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования») КоАП РФ. Ему хотят назначить административный арест.

28 октября Ленинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал Логинову на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации армии. 16 октября суд арестовал Диану Логинову на 13 суток за исполнение в центре города песен уехавших из России Елизаветы Гырдымовой (Монеточки) и Ивана Алексеева, известного под псевдонимом Noize MC (оба признаны Минюстом России иноагентами).

Логинова — студентка музыкального училища имени Римского-Корсакова по классу фортепиано, лауреат нескольких музыкальных конкурсов. Видеозаписи с выступлениями группы «Стоптайм», вокалисткой которой она является, активно распространялись в соцсетях.

