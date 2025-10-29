Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
18:48, 29 октября 2025Интернет и СМИ

Дуров пошутил на конференции и столкнулся с неожиданной реакцией зала

Основатель Telegram Павел Дуров пошутил о мошенничестве с сервисом Mini Apps
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Евгений Полойко / РИА Новости

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров пошутил о мошенничестве через мессенджер во время конференции Blockchain Life 2025 в Дубае и столкнулся с неожиданной реакцией зала. Запись его выступления доступна на YouTube.

Предприниматель отметил, что за год в его жизни произошли значимые события. В частности, Дуров заявил, что некоторое время провел в Париже, намекнув на свой арест в августе 2024 года. Также он отметил, что в Telegram появился сервис Mini Apps.

«Поднимите руку, кого обманули через Telegram Mini Apps? В зале немало рук, неожиданно. Я лично не знаю никого, кого бы обманули на деньги. Однако все мои друзья стали богаче», — пошутил предприниматель.

Ранее Дуров рассказал об условиях во французской тюрьме. По словам основателя Telegram, в его камере стояла узкая бетонная кровать и не было окон.

Дурова задержали в августе 2024 года в парижском аэропорту Ле-Бурже. Его обвинили в том, что он причастен к незаконным действиям, совершаемым через Telegram. Бизнесмена взяли под судебный надзор и обязали выплатить залог в размере пяти миллионов евро. Также Дурову запретили покидать Францию. В июле 2025 года этот запрет сняли.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Способность ВСУ отстоять Купянск оценили

    В США оценили финансовые потери из-за шатдауна

    Российская соцсеть запустила обучающий курс

    Появились подробности о деле Аглаи Тарасовой

    Решена судьба принадлежащего экс-чиновнику имущества на десятки миллионов рублей

    Мужчина быстро постарел в 35 лет из-за простой и неочевидной болезни

    Звездные друзья бросили Романа Попова на фоне тяжелой болезни

    Министр обороны Бельгии ответил на призывы не опасаться Россию

    Сотни туристов оказались в ловушке на полыхающем судне на реке Нил

    Android-приложения заставят скачивать по паспорту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости