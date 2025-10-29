Французский суд решил экстрадировать российского баскетболиста Касаткина в США

Суд решил экстрадировать российского баскетболиста Касаткина из Франции в США

Следственная палата апелляционного суда Парижа дала согласие на экстрадицию российского баскетболиста Даниила Касаткина в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель суда заявил, что теперь начинается административная процедура. «Решение об экстрадиции должен одобрить премьер-министр и министр юстиции Франции», — заявил он.

Ранее сообщалось о том, что сам Касаткин отказался от экстрадиции в США. Он также раскрыл подробности задержания во Франции. Спортсмен рассказал, что летел в Париж вместе с невестой Анной, однако при проверке документов его задержали и начали обыскивать.

Касаткина арестовали 21 июня в парижском аэропорту по запросу США. Россиянина обвиняют в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей, и вел переговоры о выкупах в рамках этой сети.