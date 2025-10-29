Главный тренер клуба КХЛ прокомментировал признание Морозова в употреблении наркотиков

Тренер «Спартака» не стал комментировать слова Морозова об употреблении кокаина

Главный тренер московского хоккейного клуба «Спартак» Алексей Жамнов отказался комментировать признание своего подопечного Ивана Морозова в употреблении наркотических веществ. Его слова приводит РИА Новости.

Жамнов отметил, что не видел заявления Морозова. «У меня нет никакой информации об Иване. Когда я получу какую-нибудь информацию от руководства клуба, то буду готов прокомментировать», — заявил он.

Ранее Морозов в социальных сетях признался в употреблении кокаина. Спортсмен отметил, что полностью раскаивается в поступке и отметил, что проходит терапию и получает помощь специалистов.

Об отстранении 25-летнего хоккеиста за нарушение антидопинговых правил стало известно в сентябре этого года. В «Спартаке» рассказали, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнаружило в пробе игрока запрещенное вещество, и заявили, что Морозов не будет допускаться до тренировок пока не завершится процесс расследования ситуации.