Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
00:56, 29 октября 2025Спорт

Главный тренер клуба КХЛ прокомментировал признание Морозова в употреблении наркотиков

Тренер «Спартака» не стал комментировать слова Морозова об употреблении кокаина
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Главный тренер московского хоккейного клуба «Спартак» Алексей Жамнов отказался комментировать признание своего подопечного Ивана Морозова в употреблении наркотических веществ. Его слова приводит РИА Новости.

Жамнов отметил, что не видел заявления Морозова. «У меня нет никакой информации об Иване. Когда я получу какую-нибудь информацию от руководства клуба, то буду готов прокомментировать», — заявил он.

Ранее Морозов в социальных сетях признался в употреблении кокаина. Спортсмен отметил, что полностью раскаивается в поступке и отметил, что проходит терапию и получает помощь специалистов.

Об отстранении 25-летнего хоккеиста за нарушение антидопинговых правил стало известно в сентябре этого года. В «Спартаке» рассказали, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) обнаружило в пробе игрока запрещенное вещество, и заявили, что Морозов не будет допускаться до тренировок пока не завершится процесс расследования ситуации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Боец ВСУ рассказал о зашедших в Константиновку российских военных

    Эмили Ратаковски показала фото в прозрачной футболке

    В России сделали прогноз по ключевой ставке в следующем году

    Главный тренер клуба КХЛ прокомментировал признание Морозова в употреблении наркотиков

    В Рио-де-Жанейро увеличилось число жертв в результате стычек полиции и наркоторговцев

    Спасатели добрались до застрявших на камчатском вулкане туристов

    В России назвали уроком для урегулирования на Украине сделку Трампа по Газе

    В российском регионе при атаке ВСУ пострадала девочка и погибла женщина

    Вэнс допустил стычки между Израилем и ХАМАС

    Продюсер рассказала о последних месяцах Романа Попова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости