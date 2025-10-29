Из жизни
03:00, 29 октября 2025Из жизни

Мужчина нырнул в бассейн и сломал шею на глазах у семилетней дочери

Mothership: В Китае мужчина нырнул в бассейн и сломал шею на глазах у дочери
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: mothership.sg

В Китае отец решил показать семилетней дочери, как нырять в бассейн, и сломал шею. Об этом сообщает издание Mothership.

Несчастный случай произошел с 36-летним мужчиной по фамилии Ху из города Нинбо, провинция Чжэцзян. 18 октября китаец привел дочь в крытый бассейн. Там он решил показать девочке, как правильно нырять с бортика. Однако мужчина не осознавал, что глубина в том месте составляла чуть более метра.

Ху нырнул в воду, ударился головой о дно на глазах у дочери и получил перелом шейных позвонков. Он всплыл на поверхность, однако не мог пошевелиться и держать голову над водой. Девочка быстро поняла, что с отцом что-то не так, и безуспешно пыталась вытащить его из воды. Происшествие видели спасатели, дежурившие в бассейне, но они ничего не предпринимали на протяжении 16 минут, так как думали, что мужчина играет с дочерью.

Один из трех спасателей пошел проверить, что случилось, только когда увидел, что Ху неподвижно лежит на поверхности воды. Пострадавшего сразу же доставили в больницу. Врачи пять дней боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Семья Ху готовит документы для подачи в суд на администрацию бассейна. Там заявили, что по инструкции спасатели должны обходить помещение каждые 15 минут. Кроме того, у мелкого бассейна висели многочисленные предупреждения о его глубине.

В мае 2024 года сообщалось, что в Китае тренер по плаванию захлебнулся на глазах у коллег. Мужчина отрабатывал длительную задержку дыхания под водой, и его приятели не сразу поняли, что ему стало плохо.

