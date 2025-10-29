Экономика
12:59, 29 октября 2025Экономика

Набиуллина анонсировала сокращение прибыли российских банков

Набиуллина: Прибыль российских банков составит в 2025-м чуть более 3 трлн рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Vyacheslav Nemyshev / Globallookpress.com

Прибыль российских банков в 2025 году сократится по сравнению с предыдущим, составив немногим более трех триллионов рублей. Об этом сообщила в Совете Федерации председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, которую цитирует «Интерфакс».

«Чуть ниже прошлого года, три триллиона плюс. Сейчас сложно сказать, сколько точно», — приводит агентство слова главы Банка России. Она объяснила, что указанных уровней будет достаточно для поддержания капитала. Так, из заработанных в январе-сентябре 2,7 триллиона кредитные организации направили в капитал 1 триллион. Последнее, по словам Набиуллиной, «это как для отраслей реального сектора инвестиции в станки и так далее», — речь идет о средствах, дающих возможность наращивать кредитование.

По итогам 2024 года российские банки в совокупности нарастили прибыль до 3,8 триллиона рублей без учета поступлений от «дочек». Такой результат стал рекордным второй год подряд (в 2023-м достиг 3,3 триллиона).

В начале года Набиуллина прогнозировала прибыль банковского сектора в пределах 3-3,5 триллиона рублей.

