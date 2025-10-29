Россия
18:34, 29 октября 2025

Обратившуюся с матом к жителям российского депутата сняли с должности

Депутата из Подмосковья сняли с должности после видео с матом в адрес жителей
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «RT на русском»

Муниципального депутата подмосковной Дубны Екатерину Аратову сняли с должности. Об этом сообщает Telegram-канал RT на русском.

Произошло это после того, как депутат обратилась к жителям, используя нецензурную брань.

В сети появился ролик, где Аратова выразила негодование озабоченностью жителей по поводу вырубки зеленых насаждений. «Если вам очень так важна природа, ***** [уходите] в лес», — говорила она.

Депутат в свою очередь извинилась, а также объяснила, что видео было записано полтора года назад, когда она еще не была депутатом, а просто активным жителем.

