14:56, 29 октября 2025

Офис Тихановской выступил против закрытия границы Литвы с Белоруссией

В офисе Тихановской раскритиковали планы о закрытии границы Литвы с Белоруссией
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Kristian Tuxen / Globallookpress.com

В офисе лидера белорусской оппозиции, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской раскритиковали планы о закрытии границы Литвы с Белоруссией. Об этом сообщил пресс-секретарь политика Денис Кучинский в интервью Delfi.

«Наш национальный интерес заключается в том, чтобы границы оставались открытыми, чтобы белорусы могли путешествовать, общаться, возвращаться и выезжать, и не были отрезаны от Европы. Белорусы — европейцы...», — заявил он.

Кучинский также заметил, что претензия касается только запрета на перемещение людей. Закрытие границы для товаров и транзита, отмечает представитель Тихановской, является сильным шагом.

26 октября президент Литвы Гитанас Науседа предложил закрыть границу с Белоруссией или ограничить транзит в Калининград. Поводом стал инцидент с заходом метеозондов в воздушное пространство прибалтийской республики. В МИД России призвали Вильнюс соблюдать договоренности о беспрепятственном транзите в Калининград.

