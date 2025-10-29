Из жизни
16:15, 29 октября 2025

Пара купила старый дом и нашла сюрприз за 190 тысяч рублей под ковром

Британцы из Лестера купили дом, нашли в нем паркет и обрадовались
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: @sparrowcrofthome / @ourhopkinsonhouse / Jam Press

В Великобритании влюбленные купили дом, обнаружили там паркет, уложенный елочкой, и обрадовались. Об этом сообщает What's The Jam.

Сэм Фрит и Бека Грейс из Лестера, графство Лестершир, переехали в новый дом в октябре. Они сразу же начали наводить там порядок. В первую очередь британцы решили избавиться от старого коврового покрытия в прихожей. Под ним пара к своему удивлению увидела паркет «елочку» в почти идеальном состоянии.

«Мы были просто в шоке. Я думаю, он хорошо сохранился за столько лет из-за ковров. Мы не ожидали найти что-то настолько красивое», — сказала Грейс в интервью What's The Jam. Женщина добавила, что если бы они решили самостоятельно положить такой паркет в прихожей, это обошлось бы им примерно в 1,8 тысячи фунтов стерлингов (около 190 тысяч рублей).

Британка также сказала, что они с Фритом давно хотели купить старый дом и отреставрировать его, сохранив прежнее убранство. Поэтому такой паркет стал для них настоящим подарком.

Ранее сообщалось, что три домашние кошки жительницы США нашли тайную комнату в доме. Скрытое помещение со странными предметами находилось в подвале.

.
