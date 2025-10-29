Преступники переоделись рабочими и украли сейф с украшениями на 239 миллионов рублей

В США преступники переоделись рабочими, проникли в дом и украли сейф с ювелирными украшениями на три миллиона долларов (239 миллионов рублей). Об этом сообщает People.

Кража произошла 16 октября в Нью-Йорке. Трое неизвестных в рабочих спецовках вскрыли двери дома в районе Джамейка-Хиллз средь бела дня и вынесли оттуда сейф с драгоценностями. После этого они сели в автомобиль Hyundai Elantra и скрылись.

Действия воров попали на камеры наружного наблюдения, однако опознать их так и не удалось из-за скрывавших лица масок. По состоянию на 28 октября неуловимые преступники все еще находились в розыске.

Кража в Нью-Йорке произошла за три дня до ограбления знаменитого музея Лувр в Париже. Там преступники также переоделись рабочими, проникли в галерею Аполлона и похитили драгоценности из коллекции Наполеона. Через неделю двоих подозреваемых удалось арестовать.