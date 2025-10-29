Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
20:01, 29 октября 2025Спорт

Россиянка засудила букмекера за назойливость

Жительница Волгограда засудила букмекера за назойливую рекламу
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Жительница Волгограда смогла через суд получить компенсацию за назойливую рекламу от букмекерской компании. Об этом сообщает «Волгоград ТРВ».

По информации источника, букмекер неоднократно отправлял россиянке СМС без ее согласия на обработку персональных данных. После обращения в суд и Волгоградское УФАС России рассылку признали незаконной с точки зрения закона о рекламе.​

Суд постановил взыскать с индивидуального предпринимателя 40 тысяч рублей в пользу заявительницы как компенсацию морального вреда за вмешательство в личную жизнь и незаконную обработку ее данных. Эта сумма была присуждена за причиненные неудобства и эмоциональные страдания, вызванные навязчивыми сообщениями.​

Кроме компенсации морального вреда, распространитель рекламы также обязан оплатить судебные расходы в размере 30 292 рубля и штраф в 20 000 рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали угрозы министра обороны Бельгии «стереть Москву с карты мира»

    В российском регионе неожиданно исчезло озеро

    Офицер ВСУ прочитал агитационную листовку и приказал солдатам сдаться

    США сняли санкции с Додика

    Найдена разгадка самого известного шифра в мире. Почему он 35 лет не давался даже спецслужбам, хотя решение лежало у всех на виду

    Самая красивая девушка России рассказала об отношении на международном конкурсе красоты

    Россиянам назвали ускоряющие старение позы для сна

    В Бразилии раскрыли число погибших в результате операции против наркоторговцев

    Комбрига ВСУ уличили в отдыхе с шампанским во время «мясных» штурмов своих подчиненных

    Заявление Путина о «Посейдоне» вызвало тревогу на Западе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости