Россиянка засудила букмекера за назойливость

Жительница Волгограда засудила букмекера за назойливую рекламу

Жительница Волгограда смогла через суд получить компенсацию за назойливую рекламу от букмекерской компании. Об этом сообщает «Волгоград ТРВ».

По информации источника, букмекер неоднократно отправлял россиянке СМС без ее согласия на обработку персональных данных. После обращения в суд и Волгоградское УФАС России рассылку признали незаконной с точки зрения закона о рекламе.​

Суд постановил взыскать с индивидуального предпринимателя 40 тысяч рублей в пользу заявительницы как компенсацию морального вреда за вмешательство в личную жизнь и незаконную обработку ее данных. Эта сумма была присуждена за причиненные неудобства и эмоциональные страдания, вызванные навязчивыми сообщениями.​

Кроме компенсации морального вреда, распространитель рекламы также обязан оплатить судебные расходы в размере 30 292 рубля и штраф в 20 000 рублей.