С российской авиакомпании потребовали больше полумиллиона рублей после крушения самолета

Минсельхоз потребовал от «Ангары» 535 тыс. руб. за ущерб лесу после крушения

После крушения самолета Ан-24 под Тындой Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области захотело взыскать с авиакомпании «Ангара» 535 тысяч рублей за ущерб, причиненный лесному фонду. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на картотеку судов.

Суд принял иск к производству. Дата судебного заседания еще не назначена.

Ранее сообщалось, что после крушения самолета Ан-24 Росавиация решила аннулировать сертификат на полеты авиакомпании «Ангара».

Самолет, выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, потерпел крушение в Амурской области 24 июля. Обломки воздушного судна обнаружили на склоне горы в 15 километрах от Тынды в труднодоступной местности. Причиной авиакатастрофы стала ошибка пилотов — они неправильно выставили давление и опустились ниже безопасной высоты.