Силовые структуры
16:25, 29 октября 2025Силовые структуры

Сбивший насмерть детей в российском городе военный арестован

В Екатеринбурге арестовали на 2 месяца военного, сбившего на авто трех девочек
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Екатеринбургский гарнизонный военный суд арестовал водителя, сбившего трех девочек в Ревде. Об этом сообщает РИА Новости.

Военный арестован до 26 декабря. Прокурор рассказал, что в его крови были найдены алкоголь и наркотики. Кроме того, он не первый раз садился за руль в нетрезвом состоянии.

Мужчина прятался от камер журналистов под капюшоном свитера и не отвечал на вопросы.

Расследование уголовного дела взято на особый контроль. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы. Жена 37-летнего Михаила, который погубил двух девочек, рассказала, что муж — военнослужащий.

ЧП произошло в Ревде вечером 27 октября. Третья пострадавшая в больнице.

